Сегодня в Украине отмечают День Конституции

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 27659 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 76290 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103473 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118899 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138933 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144376 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182439 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156984 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143069 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130689 просмотра

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Сегодня в Украине отмечают День Конституции

Сегодня в Украине отмечают День Конституции

Киев  •  УНН

 • 11673 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. День Конституции Украины отмечается ежегодно 28 июня и является официальным государственным праздником. Принятием этого документа в 1996 году ознаменовалось начало становления и развития новой демократической и независимой страны, передает УНН.

Праздник Дня Конституции торжественно отмечается во всем мире: начиная с Японии и Норвегии, в которых в этот день устраиваются массовые народные гуляния, сопровождающиеся парадами и открытием дверей парламента для всех желающих, и заканчивая Гибралтаром и небольшим островом Ниуэ, которые пока не могут похвастаться независимостью.

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Начиная с Конституции Пилипа Орлика 1710 года, которая, правда, так и не вступила в действие, и заканчивая бессонной ночью с 27 по 28 июня 1996 года, когда Основной Закон наконец был принят, - таким был путь этого документа.

Отметим, в Киеве ко Дню Конституции состоится ряд торжественных мероприятий, в частности, возле памятника гетману Пилипу Орлику.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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