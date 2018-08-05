Сьогодні в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, 5 серпня і в Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій та Рівненській областях, 6 серпня і на Полтавщині, Житомирщині та Вінниччині переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС.
"У м. Києві 5 серпня передбачається висока (4 класу) пожежна небезпека. У Київській області 5 серпня переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека", - додали у прес-службі.
Як повідомляв УНН, за даними УкрГідрометцентру, протягом 5 серпня у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей грози.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода у серпні.