Сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25490 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 87134 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120318 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128116 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167238 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152672 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140548 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130385 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179916 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Киев  •  УНН

 • 9063 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. По данным Укргидрометцентра, 5 августа и в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ровенской областях, 6 августа и на Полтавщине, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В г. Киев 5 августа предполагается высокая (4 класса) пожарная опасность. В Киевской области 5 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, по данным Укргидрометцентра, в течение 5 августа в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей грозы.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.

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