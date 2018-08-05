Сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

"В г. Киев 5 августа предполагается высокая (4 класса) пожарная опасность. В Киевской области 5 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, по данным Укргидрометцентра, в течение 5 августа в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей грозы.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.