Сегодня в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. По данным Укргидрометцентра, 5 августа и в Черниговской, Кировоградской, Запорожской и Ровенской областях, 6 августа и на Полтавщине, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В г. Киев 5 августа предполагается высокая (4 класса) пожарная опасность. В Киевской области 5 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, по данным Укргидрометцентра, в течение 5 августа в западных, северных областях, днем 5 августа и в большинстве центральных областей грозы.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в августе.