Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність, опідв не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“9 лютого погода в Україні буде такою: мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях невеликий сніг (вдень місцями)”, — йдеться в повідомленнні.
На дорогах подекуди очікується ожеледиця.
Вітер буде північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви — 15-20 м/с.
Температура вдень — 9-14° морозу; у південних та західних областях — 3-8° морозу; на Закарпатті — 1-6° тепла.