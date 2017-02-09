Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность, осадков не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"9 февраля погода в Украине будет такой: переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях небольшой снег (днем местами) ", - говорится в сообщении.
На дорогах местами ожидается гололедица.
Ветер северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с, в южной части отдельные порывы - 15-20 м / с.
Температура - 9-14 ° мороза; в южных и западных областях - 3-8 ° мороза; на Закарпатье - 1-6 ° тепла.