Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность

"9 февраля погода в Украине будет такой: переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях небольшой снег (днем местами) ", - говорится в сообщении.

На дорогах местами ожидается гололедица.

Ветер северо-восточный, со скоростью 5-10 м / с, в южной части отдельные порывы - 15-20 м / с.

Температура - 9-14 ° мороза; в южных и западных областях - 3-8 ° мороза; на Закарпатье - 1-6 ° тепла.