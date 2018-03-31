Сьогодні в Україні очікується суттєве підвищення температури повітря

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Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 158736 перегляди

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25 березня, 15:22 • 219383 перегляди

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні в Україні у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях невеликий дощ, на Львівщині та Закарпатті помірні дощі, вночі з мокрим снігом; на решті території без опадів. У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +10+15 градусів, на півдні, у центральних областях місцями до +15 +20 градусів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень у центральних та південних областях пориви 15-20 м/с.

У денні години стовпчики термометрів піднімуться до +10+15 градусів, на півдні, у центральних областях місцями до +15+20 градусів.

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