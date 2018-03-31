Сегодня в Украине ожидается существенное повышение температуры воздуха

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня в Украине в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях небольшой дождь, на Львовщине и Закарпатье умеренные дожди, ночью с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +10 +15 градусов, на юге, в центральных областях местами до +15 +20 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.