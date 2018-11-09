Сьогодні в Україні очікується суха погода

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11:02 • 113821 перегляди

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні в Україні антициклон зумовить суху погоду. Опади малоймовірні. Місцями тумани, паморозь. Температура повітря протягом дня становитиме 9-14 градусів тепла, на заході та півдні 13-17, на Закарпатті до 20 градусів тепла. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.

У західних областях буде сухо. Температура повітря вдень 12-17, на Закарпатті 15-20 градусів тепла.

У північних областях — без опадів. Температура повітря вдень 8-13 градусів тепла.

У східних областях буде сухо та прохолодно. Температура повітря вдень 7-13 градусів вище нуля.

У центральних областях — без істотних опадів. Температура повітря вдень 12-16 градусів вище нуля.

На півдні України — без опадів. Температура повітря вдень 14-18 градусів вище нуля.

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