Сьогодні в Україні очікується суха погода
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Сьогодні в Україні антициклон зумовить суху погоду. Опади малоймовірні. Місцями тумани, паморозь. Температура повітря протягом дня становитиме 9-14 градусів тепла, на заході та півдні 13-17, на Закарпатті до 20 градусів тепла. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
У західних областях буде сухо. Температура повітря вдень 12-17, на Закарпатті 15-20 градусів тепла.
У північних областях — без опадів. Температура повітря вдень 8-13 градусів тепла.
У східних областях буде сухо та прохолодно. Температура повітря вдень 7-13 градусів вище нуля.
У центральних областях — без істотних опадів. Температура повітря вдень 12-16 градусів вище нуля.
На півдні України — без опадів. Температура повітря вдень 14-18 градусів вище нуля.