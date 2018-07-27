Сьогодні в Україні очікується спека
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Сьогодні в Україні очікується спека. Температура повітря досягне на півдні та сході +30+35 градусів, на решті території вона становитиме 25-32 градуси вище нуля. Локальні грозові дощі пройдуть на заході та на північному сході України. На решті території суттєві опади малоймовірні, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних областях пройдуть зливи та грози. Температура повітря вдень 25-29 градусів тепла.
У північних областях — без істотних опадів, лише місцями пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вдень 25-30 градусів тепла.
У східних областях опади малоймовірні. Температура повітря вдень 28-34 градуси вище нуля.
У центральних областях суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря вдень 25-32 градуси вище нуля.
На півдні України очікується переважно суха погода. Температура повітря вдень 30-35 градусів вище нуля.