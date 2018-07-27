КИЇВ. 27 липня. УНН. Сьогодні в Україні очікується спека. Температура повітря досягне на півдні та сході +30+35 градусів, на решті території вона становитиме 25-32 градуси вище нуля. Локальні грозові дощі пройдуть на заході та на північному сході України. На решті території суттєві опади малоймовірні, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.