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22 березня, 17:51 • 59566 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 107922 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 95022 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 95880 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 74947 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100062 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150178 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167445 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154433 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

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Сьогодні в Україні до 19 градусів тепла

Сьогодні в Україні до 19 градусів тепла

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. На більшості території України у п'ятницю, 10 травня, очікуються дощі. Повітря вдень прогріється до 19 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"10 травня в Україні невеликі, місцями помірні дощі, подекуди грози, лише в більшості південних областей, а вночі і на сході країни без істотних опадів", - вказали синоптики.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла.

Нагадаємо, наступний тиждень почнеться з дощів на заході України.

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