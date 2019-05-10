Сьогодні в Україні до 19 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. На більшості території України у п'ятницю, 10 травня, очікуються дощі. Повітря вдень прогріється до 19 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"10 травня в Україні невеликі, місцями помірні дощі, подекуди грози, лише в більшості південних областей, а вночі і на сході країни без істотних опадів", - вказали синоптики.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, вдень 14-19°; на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла.
Нагадаємо, наступний тиждень почнеться з дощів на заході України.