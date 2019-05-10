Сегодня в Украине до 19 градусов тепла

"10 мая в Украине небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы, только в большинстве южных областей, а ночью и на востоке страны без осадков", - указали синоптики.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 14-19°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.

Напомним, следующая неделя начнется с дождей на западе Украины.