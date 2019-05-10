Сегодня в Украине до 19 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. На большинстве территории Украины в пятницу, 10 мая, ожидаются дожди. Воздух днем прогреется до 19 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"10 мая в Украине небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы, только в большинстве южных областей, а ночью и на востоке страны без осадков", - указали синоптики.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, днем 14-19°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.
Напомним, следующая неделя начнется с дождей на западе Украины.