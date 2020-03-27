Сьогодні в Україні до 17 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. П'ятниця, 27 березня, обіцяє принести погоду без опадів, температура повітря вдень сягатиме місцями 17 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, 27 березня в Україні без опадів.
Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с, у південних, Донецькій та Луганській областях місцями пориви 15-18 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни 0-5° тепла, вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 17°; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.
Нагадаємо, згідно з дослідженням, весна буде теплішою через зміни клімату.