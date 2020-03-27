Сегодня в Украине до 17 градусов тепла

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 79592 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 94640 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101276 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100645 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108302 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95666 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104084 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106284 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131270 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130387 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Сегодня в Украине до 17 градусов тепла

Сегодня в Украине до 17 градусов тепла

Киев  •  УНН

 • 9290 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Пятница, 27 марта, обещает принести погоду без осадков, температура воздуха днем достигнет местами 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 27 марта в Украине без осадков.

Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, в южных, Донецкой и Луганской областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге страны 0-5° тепла, днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 17°; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.

Напомним, согласно исследованию, весна будет теплее из-за изменений климата.

Украинские Национальные Новости

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