Сегодня в Украине до 17 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Пятница, 27 марта, обещает принести погоду без осадков, температура воздуха днем достигнет местами 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, 27 марта в Украине без осадков.
Ветер северо-восточный и восточный, 5-10 м/с, в южных, Донецкой и Луганской областях местами порывы 15-18 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге страны 0-5° тепла, днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 17°; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла.
Напомним, согласно исследованию, весна будет теплее из-за изменений климата.