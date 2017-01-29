Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні в Україні синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Істотних опадів не очікується, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“29 січня в Україні: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі у східних областях невеликий сніг. Вночі та вранці в західній частині туман”, — йдеться в повідомленні.
На дорогах країни буде ожеледиця.
Вітер, за прогнозами синоптиків, буде змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура у більшості областей Лівобережжя вдень становитиме 6-11° морозу; у східних областях вночі близько 10-15° морозу; на решті території 0-5° морозу, на крайньому заході країни місцями 1-3° тепла.