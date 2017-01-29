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Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні в Україні синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Істотних опадів не очікується, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

“29 січня в Україні: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі у східних областях невеликий сніг. Вночі та вранці в західній частині туман”, — йдеться в повідомленні.

На дорогах країни буде ожеледиця.

Вітер, за прогнозами синоптиків, буде змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура у більшості областей Лівобережжя вдень становитиме 6-11° морозу; у східних областях вночі близько 10-15° морозу; на решті території 0-5° морозу, на крайньому заході країни місцями 1-3° тепла.

Українські Національні Новини

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