Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня в Украине синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Существенных осадков не ожидается, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"29 января в Украине: облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой снег. Ночью и утром в западной части туман ", - говорится в сообщении.
На дорогах страны будет гололедица.
Ветер, по прогнозам синоптиков, будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с.
Температура в большинстве областей Левобережья днем 6-11 ° мороза; в восточных областях ночью около 10-15 ° мороза; на остальной территории 0-5 ° мороза, на крайнем западе страны местами 1-3 ° тепла.