Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями

“24 січня в Україні: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень у північній частині невеликий мокрий сніг”, — йдеться в повідомленні.

На дорогах місцями очікується ожеледиця.

Вітер синоптики прогнозують західний, з швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла. В Карпатах та на Закарпатті денна температура буде 1-6° морозу.