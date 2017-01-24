Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода. Місцями невеликий мокрий сніг, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“24 січня в Україні: хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень у північній частині невеликий мокрий сніг”, — йдеться в повідомленні.
На дорогах місцями очікується ожеледиця.
Вітер синоптики прогнозують західний, з швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень становитиме від 3° морозу до 2° тепла. В Карпатах та на Закарпатті денна температура буде 1-6° морозу.