Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"24 января в Украине: облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем в северной части небольшой мокрый снег ", - говорится в сообщении.
На дорогах местами ожидается гололедица.
Ветер синоптики прогнозируют западный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла. В Карпатах и на Закарпатье дневная температура будет 1-6 ° мороза.