Сьогодні в Києві очікується невеликий сніг та дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні, 12 березня, у Києві вдень очікується невеликий сніг, місцями із дощем. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
У Києві 12 березня вдень очікується невеликий сніг, місцями із дощем. Загалом у столиці у вівторок буде хмарно із проясненнями. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
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Температура вночі 1-3° морозу, вдень 4-6° тепла.
Раніше УНН повідомляв, що у Карпатах зберігається висока лавинна небезпека через снігопад.