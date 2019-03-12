Сегодня в Киеве ожидается небольшой снег и дождь

В Киеве 12 марта днем ожидается небольшой снег, местами с дождем. Во вторник в столице будет облачно с прояснениями. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

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Температура ночью 1-3 ° мороза, днем 4-6 ° тепла.

Ранее УНН сообщал, что в Карпатах сохраняется высокая лавинная опасность из-за снегопада.