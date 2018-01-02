Сьогодні українці побачать перший зорепад 2018 року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Сьогодні вночі жителі планети зможуть спостерігати зорепад Квадрантиди – перший зорепад 2018 року. Про це повідомляє American Meteor Society, передає УНН.
Квадрантиди або Січневі Боотіди – одні з найпотужніших метеорних потоків. Квадрантиди починаються з 22 грудня та закінчуються 17 січня, пік припадає на ранішні години 3 січня.
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Також повідомляється, що спостереження за метеоритним дощем Квадрантиди будуть ускладнені через повну фазу місяця.
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