Сегодня украинцы увидят первый звездопад 2018 года

Квадрантиды или Январские Боотиды - одни из самых мощных метеорных потоков. Квадрантиды начинаются с 22 декабря и заканчиваются 17 января, пик приходится на утренние часы 3 января.

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Также сообщается, что наблюдение за метеоритным дождем Квадрантиды будут затруднео из-за полной фазы луны.

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