Сегодня украинцы увидят первый звездопад 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Сегодня ночью жители планеты смогут наблюдать звездопад Квадрантиды - первый звездопад 2018 года. Об этом сообщает American Meteor Society, передает УНН.
Квадрантиды или Январские Боотиды - одни из самых мощных метеорных потоков. Квадрантиды начинаются с 22 декабря и заканчиваются 17 января, пик приходится на утренние часы 3 января.
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Также сообщается, что наблюдение за метеоритным дождем Квадрантиды будут затруднео из-за полной фазы луны.
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