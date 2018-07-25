Сьогодні у Мінську вчергове зберуться на засідання щодо Донбасу

Українська сторона на сьогоднішньому засіданні гуманітарної підгрупи ТКГ у Мінську очікує від РФ відповіді на пропозицію розблокувати питання обміну заручників, а саме, чи збираються забрати 36 громадян РФ, які прагнуть повернутися на Батьківщину, і віддати українській стороні Сущенка, Сенцова, Кольченка, Клиха, Карпюка, Панова, Гриба, інших українців і кримських татар з російських тюрем.

Зустріч відбудеться вперше після саміту лідерів Росії і США володимира Путіна і Дональда Трампа, де, як заявили у Кремлі, порушувалося питання про референдум на Донбасі.