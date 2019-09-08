Сьогодні світ відзначає День солідарності журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Щороку 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день солідарності журналістів (англ. International Day of Journalists' Solidarity), передає УНН.
Свято заснували в 1958 році в Бухаресті, на 4-му конгресі Міжнародної організації журналістів - найстарішого і найбільшого інтернаціонального журналістського об'єднання у світі.
За задумом депутатів конгресу, цього дня журналісти всіх країн і видань повинні демонструвати світові свою згуртованість, особливо у справі захисту своїх прав.
Дату для відзначення цього дня обрали не випадково. 8 вересня 1943 у Німеччині був страчений чехословацький журналіст, письменник-антифашист Юліус Фучик. Він був одним з основоположників Комуністичної партії Чехословаччини. Став відомий світові своєю книгою "Репортаж з петлею на шиї", яку він написав у застінках празької в'язниці. Після його смерті книгу переклали на 70 мов світу, а з 1958 року день смерті Юліуса Фучика почали відзначати як Міжнародний день солідарності журналістів.
Традиційно цього дня у всьому світі проходять збори та конференції, на які приїжджають журналісти з найрізноманітніших країн світу. На цих професійних з'їздах вони діляться своїм журналістським досвідом, і відзначають нагородами найбільш гідних у своєму середовищі.
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Додамо, що щороку 6 червня відзначається День журналіста в Україні - професійне свято українських журналістів, кореспондентів і репортерів.
Крім нього, в Україні є інше споріднене професійне свято працівників ЗМІ - День працівників радіо, телебачення та зв'язку України, який відзначається 16 листопада.