Сегодня мир отмечает День солидарности журналистов

Праздник учредили в 1958 году в Бухаресте, на 4-м конгрессе Международной организации журналистов - старейшего и крупнейшего международного журналистского объединения в мире.

По замыслу депутатов конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

Дату для празднования этого дня выбрали не случайно. 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик. Он был одним из основоположников Коммунистической партии Чехословакии. Стал известен миру своей книгой "Репортаж с петлей на шее", которую он написал в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книгу перевели на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Юлиуса Фучика начали отмечать как Международный день солидарности журналистов.

Традиционно в этот день во всем мире проходят собрания и конференции, на которые приезжают журналисты из самых разных стран мира. На этих профессиональных съездах они делятся своим журналистским опытом, и отмечают наградами самых достойных в своей среде.

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Добавим, что ежегодно 6 июня отмечается День журналиста в Украине - профессиональный праздник украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.

Кроме него, в Украине есть другой сродный профессиональный праздник работников СМИ - День работников радио, телевидения и связи Украины, который отмечается 16 ноября.