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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Сьогодні суд продовжить розгляд справи вбивства Шеремета

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Сьогодні Шевченківський районний суд міста Києва продовжить розгляд справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це пише УНН.

Сьогодні суд продовжить розгляд справи вбивства Шеремета

Деталі

Попереднє засідання відбулося 25 травня, на якому суд дослідив клопотання щодо застосування домашнього арешту щодо обвинуваченої Яни Дугарь та продовження її терміну.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня заявив, що переписується з Дугарь. Він показав переписку із Дугарь одному із присутніх представників ЗМІ.

Окрім того, Президент заявив, що у разі доведення невинуватості обвинувачених у справі Шеремета він готовий порушувати питання відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Так, Зеленський заявив, що за результат розслідування справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета відповідальний міністр внутрішніх справ Аваков.

Справа Шеремета

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку, стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

У 2019 році правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Серед представників громадськості не повірили у винуватість названих людей, були зауваження як до очільника МВС, так і до присутності на пресконференції, де назвали імена підозрюваних, Президента Зеленського.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.

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