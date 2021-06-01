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Сегодня суд продолжит рассмотрение дела об убийстве Шеремета

Киев • УНН

 • 13589 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня Шевченковский районный суд города Киева продолжит рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет УНН.

Сегодня суд продолжит рассмотрение дела об убийстве Шеремета

Детали

Предыдущее заседание состоялось 25 мая, на котором суд исследовал ходатайство о применении домашнего ареста в отношении обвиняемой Яны Дугарь и продления ее срока.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что переписывается с Дугарь. Он показал переписку с Дугар одном из присутствующих представителей СМИ.

Кроме того, Президент заявил, что в случае доказательства невиновности обвиняемых по делу Шеремета он готов ставить вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Так, Зеленский заявил , что за результат расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета ответственный министр внутренних дел Аваков.

Дело Шеремета

20 июля 2016, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

В 2019 году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Среди представителей общественности не поверили в виновность названных людей, были замечания как к главе МВД, так и к присутствию на пресс конференции, где назвали имена подозреваемых, Президента Зеленского.

В мае 2020 досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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