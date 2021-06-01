Сегодня суд продолжит рассмотрение дела об убийстве Шеремета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня Шевченковский районный суд города Киева продолжит рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом пишет УНН.
Детали
Предыдущее заседание состоялось 25 мая, на котором суд исследовал ходатайство о применении домашнего ареста в отношении обвиняемой Яны Дугарь и продления ее срока.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 20 мая заявил, что переписывается с Дугарь. Он показал переписку с Дугар одном из присутствующих представителей СМИ.
Кроме того, Президент заявил, что в случае доказательства невиновности обвиняемых по делу Шеремета он готов ставить вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Так, Зеленский заявил , что за результат расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета ответственный министр внутренних дел Аваков.
Дело Шеремета
20 июля 2016, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В 2019 году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Среди представителей общественности не поверили в виновность названных людей, были замечания как к главе МВД, так и к присутствию на пресс конференции, где назвали имена подозреваемых, Президента Зеленского.
В мае 2020 досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили .