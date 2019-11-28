Сьогодні розпочинається Різдвяний піст
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Різдвяний піст у православних християн розпочинається 28 листопада, повідомляє УНН.
"Дорогі брати і сестри, сьогодні розпочинається важливий період у житті православних християн – Різдвяний піст. У цей час ми очищуємо свою душу та готуємось до зустрічі Різдва Господа нашого Ісуса Христа, який заради нашого спасіння зійшов із небес і став людиною", - вказали у Православній церкві України.
Різдвяний піст триває сорок днів, останнім з яких є Святвечір 6 січня. У народі цей піст також називають Пилипівкою, адже заговини припадають на день пам’яті святого апостола Филипа. "Він менш суворий, ніж Великий піст. Зрозуміло, що для дітей, немічних, вагітних і годуючих жінок, тих, хто важко працює, з благословіння священника піст може послаблюватися", - додали у ПЦУ.
"Також маємо пам’ятати: утримання від їжі без щирої молитви та покаяння не принесуть духовної користі у нашій підготовці до зустрічі Різдва Христового. Святитель Василій Великий розкриває значення посту, найперше, не як обмеження, а як можливості для вдосконалення... Тож на наступні сорок днів варто поставити собі за мету, що гідно боротимемось проти власних пристрастей та шкідливих звичок, викорінюватимемо зі свого життя неправду й зло, пробачатимемо образи. І головне завдання посту - зберегти свої духовні здобутки та надбання і після нього, примножити їх та надихати своїм прикладом інших", - зазначили у ПЦУ.