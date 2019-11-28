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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 36398 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107197 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 95194 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 14:10 • 106550 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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5 марта, 16:07 • 147957 просмотра

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Сегодня начинается Рождественский пост

Сегодня начинается Рождественский пост

Киев  •  УНН

 • 11146 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Рождественский пост у православных христиан начинается 28 ноября, сообщает УНН.

"Дорогие братья и сестры, сегодня начинается важный период в жизни православных христиан - Рождественский пост. В это время мы очищаем свою душу и готовимся к встрече Рождества Господа нашего Иисуса Христа, который ради нашего спасения сошел с небес и стал человеком", - указали в Православной церкви Украины.

Рождественский пост длится сорок дней, последним из которых является Сочельник 6 января. В народе этот пост также называют Филипповым, ведь заговенье приходится на день памяти святого апостола Филиппа. "Он менее строгий, чем Великий пост. Понятно, что для детей, немощных, беременных и кормящих женщин, тех, кто тяжело работает, с благословения священника пост может ослабляться", - добавили в ПЦУ.

"Также должны помнить: воздержание от пищи без искренней молитвы и покаяния не принесут духовной пользы в нашей подготовке к встрече Рождества Христова. Святитель Василий Великий раскрывает значение поста, прежде всего, не как ограничение, а как возможности для совершенствования... Поэтому на следующие сорок дней стоит задаться целью, что достойно будем бороться против собственных страстей и вредных привычек, будем искоренять из своей жизни ложь и зло, прощать обиды. И главная задача поста - сохранить свои духовные достижения и после него, приумножить их и вдохновлять своим примером других", - отметили в ПЦУ.

Украинские Национальные Новости

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