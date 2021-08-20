Сьогодні розпочинає роботу офіс "Кримської платформи"

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“Ще одна важлива події в контексті саміту „Кримської платформи“: сьогодні розпочне роботу офіс Кримської платформи, який створений для того, щоб продовжити ту діяльність, яку президенти, лідери та інші високі представники держав розпочнуть під час саміту”, — заявив Жовква.

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За словам Жовкви, офіс Кримської платформи був створений відповідно до указу Президента України Володимира Зеленського. Заступник керівника Офісу Президента також додав, що в представництві Президента України в Автономній Республіці Крим буде створено окремий підрозділ “Служба забезпечення діяльності Кримської платформи”, фахівці якої забезпечуватимуть діяльність цього офісу.

“Дуже важливо, що після закінчення пленарної частини саміту Президент України разом з колегами-лідерами та прем’єр-міністрами країн, які будуть брати участь у саміті „Кримської платформи“, відвідають офіс Кримської платформи, і вже переконаються в тому, що офіс розпочав свою роботу і буде працювати 24/7”, — додав Жовква.

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В саміті “Кримської платформи”, яка відбудеться 23 серпня, приймуть участь делегації 45 країн. Сьогодні стало відомо, що до саміту залучиться Ісландія. Також Ігор Жовква повідомив, що до кінця поточної очікується підтвердження участі ще однієї країни.