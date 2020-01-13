Сьогодні представлять фінальну версію земельної реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Публічне обговорення фінальної версії земельної реформи відбудеться 13 січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу уряду.
"О 14:30 розпочнеться публічне обговорення фінальної версії земельної реформи", - йдеться у повідомленні.
Обговорення земельної реформи носитиме назву “Як змінився законопроект про обіг земель після правок?”
Під час заходу представники уряду, депутати фракції "Слуга народу", аграрного комітету ВРУ, як вказано, озвучать фінальну версію земельної реформи в Україні та пояснять запропоновані зміни до законопроекту.
Нагадаємо, 28 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні. В уряді заявили, що 14 січня у Раді можуть проголосувати за ринок землі.
Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці.
Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 гектарів землі.