Аграрний комітет рекомендував Раді встановити мінімальну ціну на землю

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити поправку до законопроекту про ринок землі щодо встановлення мінімальної ціни на землю не менше ніж нормативно-грошова оцінка. Про це у кулуарах Ради заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.