Аграрний комітет рекомендував Раді встановити мінімальну ціну на землю
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити поправку до законопроекту про ринок землі щодо встановлення мінімальної ціни на землю не менше ніж нормативно-грошова оцінка. Про це у кулуарах Ради заявив голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
“Встановлено, що мінімальна ціна не може бути менше, ніж нормативно-грошова оцінка. Це в тому числі і для податкової. Нормативно-грошова оцінка в країні визначена давно, вона кожен рік індексується в основному відповідно до методики, яка затверджена Кабміном”, - зазначив Сольський.
За його словами, були поправки щодо встановлення мінімальної ціни на землю, прив’язаної до прожиткового мінімуму, але комітет їх відхилив.
“Комітет вважає такий складний розрахунок недоцільним. Ринок краще встановить ціну. Але мінімальні запобіжники повинні бути”, - сказав Сольський.
Нагадаємо, 28 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики проголосував рекомендувати Верховній Раді України ухвалити в цілому законопроект №2178-10 щодо відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.
Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект №2178-10 щодо запровадження ринку землі.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці.
Також дискусійним є питання концентрації землі в одні руки. Так, до першого читання пропонувалася концентрація землі в одні руки у 200 тисяч гектарів. Під час підготовки законопроекту щодо продажу землі сільськогосподарського призначення до другого читання Президент Зеленський запропонував продавати в одні руки до 10 гектарів землі.