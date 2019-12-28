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Аграрный комитет рекомендовал Раде установить минимальную цену на землю

Аграрный комитет рекомендовал Раде установить минимальную цену на землю

Киев  •  УНН

 • 16554 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять поправку к законопроекту о рынке земли по установлению минимальной цены на землю не меньше нормативно-денежной оценки. Об этом в кулуарах Рады заявил председатель комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"Установлено, что минимальная цена не может быть меньше, чем нормативно-денежная оценка. Это в том числе и для налоговой. Нормативно-денежная оценка в стране определена давно, она каждый год индексируется в основном в соответствии с методикой, утвержденной Кабмином", - отметил Сольский.

По его словам, были поправки по установлению минимальной цены на землю, привязанной к прожиточному минимуму, но комитет их отклонил.

"Комитет считает такой сложный расчет нецелесообразным. Рынок лучше установит цену. Но минимальные меры предосторожности должны быть", - сказал Сольский.

Напомним, 28 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Ранее народные депутаты Украина, при заблокированной трибуне и крики "Позор!", приняли в первом чтении законопроект №2178-10 по внедрению рынка земли.

Одним из проблемных вопросов является разрешение иностранцам покупать землю. Президент Владимир Зеленский отметил, что его будут решать на референдуме украинцы.

Также дискуссионным является вопрос концентрации земли в одни руки. Так, к первому чтению предлагалась концентрация земли в одни руки в 200 тыс. гектаров. При подготовке законопроекта о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению Президент Зеленский предложил продавать в одни руки до 10 гектаров земли.

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