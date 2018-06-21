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Сьогодні настав день літнього сонцестояння

Сьогодні настав день літнього сонцестояння

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. У 2018 році в Україні воно відбудеться 21 червня о 13.07 за київським часом. Тривалість найдовшого дня становить 17 годин і 33 хвилини. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Літнє сонцестояння знаменує початок календарного літа у відповідності c астрономічними поняттями.

У цей день Сонце досягає свого найвищого положення. Далі в кінці червня і липні воно почне спускатися нижче над горизонтом, роблячи світловий день коротшим.

Літнє сонцестояння, або “сонцеворот”, означає пік тривалості світлого часу доби. Саме на 20 або 21 червня (залежно від року) припадає найдовший день і найкоротша ніч для північної півкулі.

Два рази на рік приходить день, коли Сонце знаходиться на максимальній кутовій відстані від небесного екватора.

За словами астрономів, Сонце є гігантською газовою кулею у віці 4,5 млрд років. Діаметр сонця — 1,4 млн км, маса — 2 млрд тонн. Температура поверхні Сонця становить близько 5500 градусів за Цельсієм, а в центрі — 15 млн градусів за Цельсієм. До його складу входять такі речовини, як водень, гелій, вуглець, азот, кисень, неон, залізо та інші важкі атоми.

День літнього сонцестояння — найдовший в році. Сонцестояння відбувається у той момент, коли нахил осі обертання Землі в напрямку від Сонця приймає найменше значення, або найбільше значення - у залежності від півкулі. Після літнього сонцестояння у Північній півкулі день починає зменшуватися до 21 грудня — дня зимового сонцестояння.

Нагадаємо, у 2018 році квітень став найтеплішим місяцем за всю історію спостережень.

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