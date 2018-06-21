Сегодня наступил день летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние знаменует начало календарного лета в соответствии c астрономическими понятиями.

В этот день Солнце достигает своего самого верхнего положения. Далее в конце июня и июле оно начнет спускаться ниже над горизонтом, делая световой день короче.

Летнее солнцестояние, или “солнцеворот”, означает пик продолжительности светлого времени суток. Именно на 20 или 21 июня (в зависимости от года) приходится самый длинный день и самая короткая ночь для северного полушария.

Два раза в год приходит день, когда Солнце располагается на максимальном угловом расстоянии от небесного екватора.

По словам астрономов, солнце представляет собой гигантский газовый шар в возрасте 4,5 млрд лет. Диаметр солнца — 1,4 млн км, масса — 2 млрд тонн. Температура поверхности Солнца составляет около 5500 градусов по Цельсию, а в центре — 15 млн градусов по Цельсию. Состав включает в себя такие вещества, как водород, гелий, углерод, азот, кислород, неон, железа и другие тяжелые атомы.



День летнего солнцестояния — самый длинный в году. Солнцестояние происходит в тот момент, когда наклон оси вращения Земли в направлении от Солнца принимает наименьшее значение или наибольшее значение - в зависимости от полушария. После летнего солнцестояния в Северном полушарии день начинает укорачиваться до 21 декабря — дня зимнего солнцестояния.

Напомним, в 2018 году апрель стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений.