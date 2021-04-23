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Сьогодні набуває чинності закон про призов резервістів без мобілізації

Сьогодні набуває чинності закон про призов резервістів без мобілізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні набирає чинності закон щодо призову на військову службу резервістів у особливий період без оголошення мобілізації. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Деталі

Йдеться про закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку” № 1357-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 30 березня 2021 року з ініціативи Глави держави.

Новий вид військової служби

“Цей документ удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації”, — пояснили в ОП.

Як очікують у Президента, це дасть змогу “оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає, а також швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці”.

Зокрема, закон запроваджує новий вид військової служби — військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період.

Так, в особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо.

Кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період

Також запроваджується кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період; від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Крім того, закон осучаснює вимоги до адміністративної відповідальності посадових осіб, резервістів, військовозобов’язаних та призовників за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу та умисне зіпсуття чи втрату з необережності військово-облікових документів.

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