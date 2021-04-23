Сегодня вступает в силу закон о призыве резервистов без мобилизации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня вступает в силу закон о призыве на военную службу резервистов в особый период без объявления мобилизации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.
Детали
Речь идет о законе “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета” № 1357-их, который Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года по инициативе Главы государства.
Новый вид военной службы
“Этот документ совершенствует требования по комплектованию Вооруженных сил Украины и других военных формирований резервистами (военно-обученными лицами с боевым опытом) в особый период без объявления мобилизации”, — пояснили в ОП.
Как ожидают в Президента, это позволит “оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии, стремительно нарастает, а также быстро увеличить боевой потенциал сил обороны и своевременно реагировать на внезапные угрозы национальной безопасности” .
В частности, закон вводит новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период.
Так, в особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и / или зачислены в военный оперативного резерва. Решение о проведении такого призыва принимать Верховный Главнокомандующий ВСУ по представлению Главнокомандующего ВСУ. В решении определяться категории резервистов, которые необходимо будет призывать, задачи, объемы, сроки и порядок проведения призыва и тому подобное.
Уголовная ответственность за уклонение от призыва в период
Также вводится уголовная ответственность за уклонение от призыва в период; от воинского учета или учебных (специальных) сборов.
Кроме того, закон осовременивает требования к административной ответственности должностных лиц, резервистов, военнообязанных и призывников за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе и умышленное повреждение или потерю по неосторожности военно-учетных документов.