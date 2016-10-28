Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 580 автівок

Так, вранці в КПВВ “Майорське” для перетину лінії розмежування знаходилося 20 автомобілів, які рухалися на виїзд до неконтрольованої території, а автівок у зворотному напрямку не було. В “Мар’їнці” на в’їзд та виїзд перебувало 300 та 280 транспортних засобів відповідно. У контрольному пункті “Новотроїцьке” загалом знаходилося по 40 авто в обох напрямках. 50 та 30 автомобілів на в’їзд та виїзд перебувало в КПВВ “Гнутове”.

Загалом протягом минулої доби пасажиро-транспортний потік в контрольних пунктах в’їзду-виїзду залишався динамічним. Так, учора КПВВ перетнуло майже 22 тисячі осіб та 3,4 тисячі транспортних засобів. Найбільший рух спостерігався в контрольному пункті “Мар’їнка”, де оформлено більше 7 тисяч осіб.

Водночас, через контрольний пункт в’їзду-виїзду “Новотроїцьке”, що на лінії розмежування прослідували 13 автомобілі з гуманітарним вантажем від благодійної організації. Вони прямували до тимчасово неконтрольованої території та перевозили будівельні матеріали загальною вагою майже 300 тонн.