Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 580 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 300 транспортных средств, а на выезд 280 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, утром в КПВВ "Майорское" для пересечения линии разграничения находилось 20 автомобилей, которые двигались на выезд до неконтролируемой территории, а автомобилей в обратном направлении не было. В "Марьинке" на въезд и выезд находилось 300 и 280 транспортных средств соответственно. В контрольном пункте "Новотроицкое" в целом находилось по 40 авто в обоих направлениях. 50 и 30 автомобилей на въезд и выезд находилось в КПВВ "Гнутово".
В общем за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток в контрольных пунктах въезда-выезда оставался динамичным. Так, вчера КПВВ пересекло почти 22 тысячи человек и 3,4 тысячи транспортных средств. Наибольшее движение наблюдалось в контрольном пункте "Марьинка", где оформлено более 7тысяч человек.
В то же время, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", что на линии разграничения проследовали 13 автомобилей с гуманитарным грузом от благотворительной организации. Они направлялись до временно неконтролируемой территории и перевозили строительные материалы общим весом почти 300 тонн.