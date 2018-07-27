Сьогодні на Хресній ході очікують близько 100 тисяч вірян

"Тисячі паломників вже прибули до столиці, значна частина вірян ще доїжджає. Очікується, що цього року участь у святковому молебні та Великій Хресній ході візьме понад 100 тисяч віруючих УПЦ. Попри усі перепони, які чинилися православним канонічної Церкви в Україні на їхньому шляху, усі віряни, які виїхали цієї ночі на Хресну ходу до Києва, благополучно дісталися столиці або ж знаходяться на під’їзді", - повідомили в інформаційному відділі УПЦ МП.

Нагадаємо, сьогодні о 13:00 на Володимирській гірці глава УПЦ МП Онуфрій у спіслужінні ієрархів та духовенства звершить молебень. Після богослужіння відбудеться Хресна хода з вісьмома святинями до Києво-Печерської Лаври.

Прохід на Володимирську гірку буде відкрито об 11:00.