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Сьогодні на Хресній ході очікують близько 100 тисяч вірян

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. В Українській православній церкві Московського Патріархату очікують у Києві близько 100 тисяч вірян на Хресній ході, присвяченій відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру інформації УПЦ МП.

"Тисячі паломників вже прибули до столиці, значна частина вірян ще доїжджає. Очікується, що цього року участь у святковому молебні та Великій Хресній ході візьме понад 100 тисяч віруючих УПЦ. Попри усі перепони, які чинилися православним канонічної Церкви в Україні на їхньому шляху, усі віряни, які виїхали цієї ночі на Хресну ходу до Києва, благополучно дісталися столиці або ж знаходяться на під’їзді", - повідомили в інформаційному відділі УПЦ МП.

Нагадаємо, сьогодні о 13:00 на Володимирській гірці глава УПЦ МП Онуфрій у спіслужінні ієрархів та духовенства звершить молебень. Після богослужіння відбудеться Хресна хода з вісьмома святинями до Києво-Печерської Лаври.

Прохід на Володимирську гірку буде відкрито об 11:00.

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