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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34567 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100526 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122662 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130298 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168290 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153045 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140848 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Сегодня на Крестном ходе ожидают около 100 тысяч верующих

Сегодня на Крестном ходе ожидают около 100 тысяч верующих

Киев  •  УНН

 • 10904 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В Украинской православной церкви Московского Патриархата ожидают в Киеве около 100 тысяч верующих на Крестном ходе, посвященном празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра информации УПЦ МП.

"Тысячи паломников уже прибыли в столицу, значительная часть верующих еще доезжает. Ожидается, что в этом году участие в праздничном молебне и Большом Крестном ходе примет более 100 тысяч верующих УПЦ. Несмотря на все преграды, которые совершались православным канонической Церкви в Украине на их пути, все верующие, которые выехали ночью на Крестный ход в Киев, благополучно добрались до столицы или же находятся на подъезде", - сообщили в информационном отделе УПЦ МП.

Напомним, сегодня в 13:00 на Владимирской горке глава УПЦ МП Онуфрий в сослужении иерархов и духовенства совершит молебен. После богослужения состоится Крестный ход с восемью святынями в Киево-Печерской Лавры.

Проход на Владимирскую горку будет открыт в 11:00.

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