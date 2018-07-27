Сегодня на Крестном ходе ожидают около 100 тысяч верующих

"Тысячи паломников уже прибыли в столицу, значительная часть верующих еще доезжает. Ожидается, что в этом году участие в праздничном молебне и Большом Крестном ходе примет более 100 тысяч верующих УПЦ. Несмотря на все преграды, которые совершались православным канонической Церкви в Украине на их пути, все верующие, которые выехали ночью на Крестный ход в Киев, благополучно добрались до столицы или же находятся на подъезде", - сообщили в информационном отделе УПЦ МП.

Напомним, сегодня в 13:00 на Владимирской горке глава УПЦ МП Онуфрий в сослужении иерархов и духовенства совершит молебен. После богослужения состоится Крестный ход с восемью святынями в Киево-Печерской Лавры.

Проход на Владимирскую горку будет открыт в 11:00.