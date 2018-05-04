Сьогодні на більшості території України - спекотна погода, в західних областях - грози
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Сьогодні на більшості території України втримається спекотна погода. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура повітря протягом дня становитиме 25-30 градусів тепла.
Суттєві опади малоймовірні, на заході пройдуть локальні грозові дощі.
У західних областях пройдуть місцями грозові дощі. Температура повітря 25-30 градусів тепла.
У північних областях — сухо. Температура повітря 25-30 градусів тепла.
У східних областях очікується суха погода. Температура повітря 25-30 градусів тепла.
У центральних областях — без опадів. Температура повітря 25-30 градусів тепла.
На півдні України — сухо та спекотно. Температура повітря 25-30, на узбережжях 21-25 градусів тепла.
У Києві 4 травня — ясно та спекотно. Температура повітря вночі 28-30 градусів тепла.
Вітер в Україні східний, 5-12 метрів за секунду.