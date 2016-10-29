Сьогодні курсуватиме додатковий потяг Київ − Кривий Ріг
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” призначила на 29 жовтня додатковий поїзд № 279/280 Київ − Кривий Ріг, інформує УНН-Центр із посиланням на прес-службу Придніпровської залізниці.
Додатковий поїзд відправиться в рейс із Києва до Кривого Рогу 29 жовтня о 07:21 та прибуде до Кривого Рогу о 16:18. Потяг зупинятиметься на станціях ім. Т.Шевченка, Знам’янка та Рокувата.
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Загалом у період із 27 жовтня до 7 листопада вже призначено курсування 13 додаткових поїздів.