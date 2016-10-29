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15 марта, 19:03 • 116555 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170868 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140684 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132944 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114280 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106341 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102084 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137035 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132701 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127915 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Сегодня будет курсировать дополнительный поезд Киев - Кривой Рог

Сегодня будет курсировать дополнительный поезд Киев - Кривой Рог

Киев • УНН

 • 9268 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 29 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила на 29 октября дополнительный поезд № 279/280 Киев - Кривой Рог, информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Приднепровской железной дороги.

Дополнительный поезд отправится в рейс из Киева в Кривой Рог 29 октября в 7:21 и прибудет в Кривой Рог в 16:18. Поезд будет останавливаться на станциях им. Т.Шевченко, Знаменка и Рокувата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скоростной поезд Киев - Кривой Рог - Киев начнет курсировать с 3 ноября

Всего в период из 27 октября по 7 ноября уже назначено курсирование 13 дополнительных поездов.

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