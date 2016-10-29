Сегодня будет курсировать дополнительный поезд Киев - Кривой Рог
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 29 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила на 29 октября дополнительный поезд № 279/280 Киев - Кривой Рог, информирует УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу Приднепровской железной дороги.
Дополнительный поезд отправится в рейс из Киева в Кривой Рог 29 октября в 7:21 и прибудет в Кривой Рог в 16:18. Поезд будет останавливаться на станциях им. Т.Шевченко, Знаменка и Рокувата.
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Всего в период из 27 октября по 7 ноября уже назначено курсирование 13 дополнительных поездов.