Сегодня будет курсировать дополнительный поезд Киев - Кривой Рог

Дополнительный поезд отправится в рейс из Киева в Кривой Рог 29 октября в 7:21 и прибудет в Кривой Рог в 16:18. Поезд будет останавливаться на станциях им. Т.Шевченко, Знаменка и Рокувата.

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Всего в период из 27 октября по 7 ноября уже назначено курсирование 13 дополнительных поездов.