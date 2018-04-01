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Сьогодні християни західного обряду святкують Великдень

Сьогодні християни західного обряду святкують Великдень

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Сьогодні християни західного обряду, зокрема віряни католицької церкви, святкують Великдень. Про це повідомляє УНН з посиланням Радіо Ватикану.

Традицією Великої Суботи є освячення їжі для святкового столу: хліба (випічки) — на пам’ять по той хліб, яким Ісус нагодував натовпи в пустелі; м’яса — на пам’ять про пасхального агнця, якого Ісус споживав під час пасхальної трапези з учнями у Горниці; яєць, які символізують нове життя. Звичаєм є також масове відвідування різних храмів і порівняння, як по тих храмах Гробниці прикрашено.

Велика П’ятниця і Велика Субота — винятковий час протягом цілого року, дні, в які Церква не служить Святу Месу.

Великдень розпочинається в суботу з заходом сонця. Розпочинається Літургія світла. Назовні біля храму священик освятить вогонь, від якого запалять Пасхал — велику воскову свічу, яка символізує Воскреслого. На пасхалі священик видряпує шильцем знак хреста, промовляючи: “Христос учора і сьогодні, початок і кінець, Альфа і Омега. Йому належить час і вічність. Йому слава і панування крізь усі віки віків. Амінь”. Там, на пасхалі, розміщають також п’ять червоних шилець-“цвяхів”, які символізують рани Христа, і зазначають поточну дату.

Католицька церква є найбільшою християнською церквою, налічуючи 1,25 млрд вірян по-всьому світу.

Як повідомляв УНН, фестиваль писанок стартував у Львові.

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