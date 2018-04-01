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Сегодня христиане западного обряда празднуют Пасху

Сегодня христиане западного обряда празднуют Пасху

Киев  •  УНН

 • 12818 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Сегодня христиане западного обряда, в частности верующие католической церкви, празднуют Пасху. Об этом сообщает УНН со ссылкой Радио Ватикана.

Традиции Великой Субботы есть освящение пищи для праздничного стола: хлеба (выпечки) — на память по хлеб, которым Иисус накормил толпы в пустыне мяса — на память о пасхального агнца, которого Иисус ел во время пасхальной трапезы с учениками в комнаты; яиц, символизирующих новую жизнь. Обычаю также массовое посещение различных храмов и сравнения, как по тем храмах Гробницы украшены.

Великая Пятница и Великая Суббота — исключительное время в течение целого года, дни, в которые Церковь не служит Святую Мессу.

Пасха начинается в субботу с заходом солнца. Начинается Литургия света. Наружу у храма священник освятит огонь, от которого зажгут Пасхал — большую восковую свечу, которая символизирует Воскресшего. На Пасхали священник выцарапывает шильцем знак креста, произнося: “Христос вчера и сегодня, начало и конец, Альфа и Омега. Ему принадлежит время и вечность. Ему слава и власть сквозь все веки веков. Аминь”. Там, на Пасхали, размещают также пять красных шилец-“гвоздей”, которые символизируют раны Христа, и указывают текущую дату.

Католическая церковь является крупнейшей христианской церковью, насчитывая 1,25 млрд верующих по-всему миру.

Как сообщал УНН, фестиваль писанок стартовал во Львове.

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