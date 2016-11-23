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Сьогодні "Динамо" спробує зачепитися за плей-офф Ліги Чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. В рамках п’ятого туру групової стадії Ліги чемпіонів у квартеті В італійське "Наполі" на стадіоні "Сан-Паоло" прийматиме чемпіона України київське "Динамо", передає УНН.

Сьогодні "Динамо" спробує зачепитися за плей-офф Ліги Чемпіонів

У першому колі ЛЧ на НСК "Олімпійський" кияни поступилися 1:2. За "біло-синіх" відзначився Денис Гармаш, а у складі віце-чемпіона Італії дубль оформив бомбардир Аркадіуш Мілік, котрий пропускатиме сьогоднішній матч через травму коліна.

В останньому турі Серії А "Наполі" в гостях обіграв "Удінезе" 1:2 і з 24 очками розмістився на 6 позиції італійського чемпіонату. Натомість, "Динамо" (33 очки) перемогло "Сталь" 2:1 і продовжує гонитву за лідером УПЛ "Шахтарем" (41).

Для потраплянні в плей-офф ЛЧ "Динамо" необхідно перемогти на виїзді "Наполі" з різницею у два голи і вдома обіграти турецький "Бешикташ" за обов'язкової умови того, що португальська "Бенфіка" послідовно виграє в гостях у "Бешикташа" і на своєму полі у "Наполі".

Варто зазначити, що за український колектив не зіграють: Данило Сілва (коліно), Валерій Федорчук (м'язова травма), Олександр Гладкий (рішення тренера), Олег Гусєв (рішення тренера).

Відзначимо, що "Динамо" підійшло до протистояння із одним очком, в італійців – 7.

Нагадаємо, що матч у Неаполі, на стадіоні "Сан-Паоло", розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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