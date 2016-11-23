Сегодня "Динамо" попытается зацепиться за плей-офф Лиги Чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов в квартете В итальянское "Наполи" на стадионе "Сан-Паоло" будет принимать чемпиона Украины киевское "Динамо", передает УНН.
В первом круге ЛЧ на НСК "Олимпийский" киевляне уступили 1:2. За "бело-синих" отличился Денис Гармаш, а в составе вице-чемпиона Италии дубль оформил бомбардир Милик, который будет пропускать сегодняшний матч из-за травмы колена.
В последнем туре Серии А "Наполи" в гостях обыграло "Удинезе" 1:2 и с 24 очками разместилось на 6 позиции итальянского чемпионата. В свою очередь, "Динамо" (33 очка) победило "Сталь" 2:1 и продолжает погоню за лидером УПЛ "Шахтером" (41).
Для попадания в плей-офф ЛЧ "Динамо" необходимо победить на выезде "Наполи" с разницей в два гола и дома обыграть турецкий "Бешикташ" при обязательном условии того, что португальская "Бенфика" последовательно выигрывает в гостях у "Бешикташа" и на своем поле у "Наполи".
Стоит отметить, что за украинский коллектив не сыграют: Данило Силва (колено), Валерий Федорчук (мышечная травма), Александр Гладкий (решение тренера), Олег Гусев (решение тренера).
Отметим, что "Динамо" подошло к противостоянию с одним очком, у итальянцев - 7.
Напомним, что матч в Неаполе, на стадионе "Сан-Паоло", начнется в 21:45 по киевскому времени.