Сніг та 4° морозу: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні у більшості областей Україні прогнозують невеликий сніг та від 4° морозу до 1° тепла вдень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Цитата
"Упродовж середи через територію України проходитиме атмосферний фронт (починаючи з північного заходу до південного сходу). Він не надто активний, тому сніжок буде невеликий, а вітер, хоч і посилиться, але не до штормових поривів. Типова зимова погода з морозами та снігом продовжується, тому вдягайтесь відповідно", — ідеться у повідомленні.
Деталі
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний з переходом у західній та північній частині на північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1 тепла.
У Карпатах та східних областях вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу.
Додамо
У Київській області також невеликий сніг.
На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-8°, вдень 0-2° морозу.