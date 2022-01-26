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Шахед-136

Сніг та 4° морозу: прогноз погоди на сьогодні

Сніг та 4° морозу: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

 • 15843 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Сьогодні у більшості областей Україні прогнозують невеликий сніг та від 4° морозу до 1° тепла вдень. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

Цитата

"Упродовж середи через територію України проходитиме атмосферний фронт (починаючи з північного заходу до південного сходу). Він не надто активний, тому сніжок буде невеликий, а вітер, хоч і посилиться, але не до штормових поривів. Типова зимова погода з морозами та снігом продовжується, тому вдягайтесь відповідно", —  ідеться у повідомленні.

Деталі

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний  з переходом у західній та північній частині на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, у західних областях 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1 тепла.

У Карпатах та східних областях вночі 10-15° морозу, вдень 3-8° морозу.

Додамо

У Київській області також невеликий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 6-8°, вдень 0-2° морозу.

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