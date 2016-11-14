Снаряд часів минулих війн знайшли у дереві на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Під час зпилу дерева у селі Барвіновка Михайлівського району Запорізької області місцеві жителі знайшли в ньому снаряд часів минулих війн. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Михайлівського сектору ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
Зі слів надзвичайника, місцеві мешканці розпилили дерево, в якому знайшли вибухонебезпечний предмет. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили, що предмет є снарядом 76 мм часів минулих війн. Наразі чекають на приїзд вибухотехніків для подальшої ліквідації снаряду.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Маріуполі на автовокзалі в пасажира знайшли гранати.