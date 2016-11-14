Снаряд времен прошлых войн нашли в дереве в Запорожской области

По словам чрезвычайника, местные жители распылили дерево, в котором нашли взрывоопасный предмет. Прибывшие на место происшествия, обнаружили, что предмет является снарядом 76 мм времен прошлых войн. Сейчас ждут приезда взрывотехников для дальнейшей ликвидации снаряда.

Напомним, как сообщал УНН, в Мариуполе на автовокзале у пассажира нашли гранаты.